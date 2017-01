Aadli sõnul kujunes Vingu karakter tema jaoks üsnagi valutult ning ta teadis kohe, millise karakteri ta saate jaoks luua tahab. “Ta oli algusest peale mu jaoks küllaltki selge, et see peab selline raadiosse helistaja, parimates aastates härrasmees, rahvatants oli minu jaoks märgusõna. Ta joonistus üsnagi täpselt välja mu jaoks. See mulgi kuub sinna juurde tuli kuidagi protsessi käigus. Üsna ruttu tuli ka see nimi ja ma visuaalis nägin seda kuju üsna selgesti,” rääkis ta.

Kuid siiski ei ole olemas mingit valemit, mille järgi ühte edukat ja rahva jaoks meeldejäävat lemmikkarakterit luua. “Eks ta on ennustamatu, mismoodi mingi asi tööle hakkab, aga see on ka loomulik, oleks ju imelik, kui oleks korraga 17 uut tegelaskuju ja persooni. Selge see, et mingid jäävad pinnale ujuma mingiks ajaks. Aga mingit retsepti ei ole, kuidas selline kuju luua, mis inimesi puudutaks,” selgitas Aadli.

Herbert Vingu karakter oli lemmikuks ka Kristjan Jõekaldale, kelle arvates on Herbert Vingu karakter õige eestlase nägu. “Herbert Ving on minu viimase aja üks suurimaid lemmikuid, sellepärast et tegelikult ta ongi selline eestlane, nagu me kõik ette kujutame, nagu üks tõeline eestlane peab olema. Me võime mõelda igasugu asju, et see on komöödia ja tegelikult nii ei ole, aga me tegelikult kõik arvame, et üks eestlane selline välja näebki. Ta on ju selline teotahteline mees, ega ta paha ei ole. Kogu aeg on selline aktiivne, mõnus, äge tüüp, samas ajab sellist juttu, mis sobib igale poole. Kui Herbert Ving läheks matusele ja kiruks seda surnut, ma arvan, et kõigil oleks väga lõbus!” sõnas Jõekalda.

Aadli kolleeg ning garderoobikaaslane, Ivan Oravana tuntud Andrus Vaarik jagas Aadlile samuti ainult kiidusõnu ning sõnas, et Aadli arenes komöödiaõhtus näitlejana palju edasi. “Ta ise naudib seda väga ja ta on kuidagi väga lahti läinud ja saanud enesekindlust juurde,” lausus Vaarik.

Aadli rääkis, et on komöödiaõhtus näitlemisega juurde saanud palju vajalikke kogemusi, kuna ta ei olnud varasemalt komöödiažanriga väga kokku puutunud. “Ma olen julgemaks küll muutunud, ega enne seda mul väga komöödiasaadetega kogemust polnud, sellist sketši või väga palju komöödiažanris ma midagi teinud ei olnud. Võib-olla üksikuid selliseid asju oli teatris olnud, aga televisioonis ja kaamera ees asja teha, ta on ikkagi väga julgust andnud, silmaringi laiendanud ja avatumaks teinud. Väga väga huvitav ja väärt kogemus,” sõnas ta.

Komöödiasaate teise hooaja parimaks komöödiatäheks kuulutati seekord Juss Haasma Saaremaa päritolu möllumutt Reet Pull. Aadli sõnul pani Haasmaa karakteriga kümnesse. “Eks ta oli kõige säravam tegelane, ma arvan küll, teise hooaja komöödiaõhtus. Et selline Saare naine ja selline tugeva kondiga mees ja teeb naist. Oli naljakas küll jah!” arvas ta.