Mees ostis kanaarilinnu.

"Kas olete kindel, et ta laulda oskab?" pärib mees.

"Oo, ta on suurepärane lind!" kiidab müüja.

Mõne päeva pärast tuleb ostja poodi tagasi: "Kuulge, see lind, kelle te müüsite, lonkab!"

"Keda te siis tahtsite? Lindu või baleriini?"