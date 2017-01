“Mingit tüli tõepoolest pole, pigem on tegemist möödarääkimisega,” ütles Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom. "Loomulikult on igasugune infovahetus mitmepoolne ning usun, et suudame edaspidi seesuguseid möödarääkimisi vältida.”

“Mingit tüli siin otsida pole küll mõtet ning ma ei ole teinud ka ettepanekut arutada Keskerakonna juhatuses Yana Toomi käitumist antud küsimuses,” ütles Enn Eesmaa. "Minu lühikest kommentaari on kahjuks väga lennukalt tõlgendatud. Pidasin lihtsalt silmas, et tõenäoliselt tuleb erakonna juhatuses juttu ka ALDE teemadest. Mis puudutab Keskerakonna juhatuseni jõudvat informatsiooni Euroopa Parlamendis toimuvast, siis seda infoliikumist ja arutelusid saab loomulikult alati tõhusamaks muuta.”

Kui Reformierakonna saadikud Kaja Kallas ja Urmas Paet olid endise koomiku poolt algatatud liikumise ALDE fraktsiooniga liitmise vastu, siis Keskerakonna saadik Yana Toom kinnitas Delfile mitu korda, kuidas tema seda tuliselt toetab.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige ja välispoliitika kujundaja Enn Eesmaa ütles täna Delfile, et Keskerakonna juhatus ei olnud ALDE fraktsioonis toimuvatest arengutest teadlik, seega ei ole asja ka arutanud, kuid leidis, et Keskerakonna juhatus peaks Yana Toomi tegevust esmaspäeval toimuval erakonna koosolekul arutama.

Uudis on refereeritud Delfist.

Yana Toom teatas täna oma Eesti büroo vahendusel, et Viie Tähe liitumise vastased seadsid ohtu Euroopa ühisraha tuleviku.

Euroopa Parlamendi demokraatide ja liberaalide fraktsiooni ALDE keeldumisel võtta oma ridadesse vastu Itaalia Viie Tähe liikumise saadikuid võivad olla väga traagilised tagajärjed Euroopa Liidule (EL) ja eeskätt eurotsooni stabiilsusele, arvab ALDE fraktsiooni liige Yana Toom (Keskerakond).

„ALDE fraktsiooni juhi Guy Verhofstadti plaan kutsuda fraktsiooniga liituma Viie Tähe liikumise saadikuid oli hästi läbi mõeldud ning suunatud ühtse Euroopa kaitseks. Pidi tegema lõpu kurjale nõiaringile, kui valimistel ja rahvahääletustel EL võtmeriikides võidutsevad EL tugevnemise vastased. Kahjuks ei saanud Guy seisukoht enamuse toetust esmaspäevasel fraktsiooni büroo istungil. Ühinemise vastased lasid emotsioonidel endast võimust võtta ning see võib osutuda saatuslikuks komistuskiviks Euroopa tulevikule,“ selgitas eurosaadik.

ALDE fraktsiooni büroo otsuse tagajärjel olid Viie Tähe saadikud sunnitud tagasi pöörduma EFDD fraktsiooni, kus esimest viiulit mängib paremäärmuslik Suurbritannia Iseseisvuspartei. Briti saadikute kõneisik Nigel Farage seadis tagasipöördumise tingimusena üles Itaalias eurotsoonist lahkumise teemalise rahvahääletuse läbiviimise. Rahvahääletuse korraldamine tuleb kõne alla siis, kui Viis Tähte pääsevad Itaalia valitsusse. Hetkel on see ekspertide arvamusel üsna tõenäoline. Farage´i tuntakse inimesena, kellel õnnestus eelmise aasta juunis veenda enamuse brittidest hääletama riigi EList lahkumise poolt, selgitas Toom.

"ALDE fraktsiooni poliitikute, nende hulgas ka Eesti reformierakondlaste, strateegiline viga seisneb selles, et nad ei lasknud Viie Tähe saadikutel suunata neile omane euroskeptitsism konstruktiivsetesse reformirööbastesse ning liituda meie fraktsiooniga tingimustel, mis olid kooskõlastatud kahepoolses memorandumis, mille teksti ja sisu vastu ei näidanud Eesti meedia vähimatki huvi, kuigi mina isiklikult saatsin selle Eesti Päevalehe "paljastava“ artikli autorile. Kui selle kõige tulemusena peaks panganduskriisis vaevlev Itaalia korraldama eurost loobumise rahvahääletuse, võib see mitte üksnes provotseerida Euroopa panganduskriisi ja eurotsooni lagunemist, vaid õõnestada ühtse Euroopa alustalasid. Ei tohi unustada, et Itaalia on üks Euroopa Liidu asutajariikidest ning selle neljas majandus,“ selgitas Toom.

Eurosaadik märkis, et Eestis kujuneb arusaam Euroopa poliitikast tihtipeale ajaleheartiklite najal, mille autorid omavad teemast väga pealiskaudset ettekujutust ning juhinduvad selle käsitlemisel sisepoliitilistest eesmärkidest.

"Mis puutub kolleeg Enn Eesmaa mulle tehtud etteheidetesse, siis luban endale seekord rikkuda korporatiiveetikat ning samuti avaldada pretensioonid meedias. Esiteks, mingit hääletust ALDE grupis ei toimunud – Guy loobus ühendamise plaanidest, et mitte oma fraktsiooni lõhestada. Teiseks, kuigi ma tõepoolest pooldasin ühinemist, mind siiski ei olnud ALDE büroo nõupidamisel, kus ma olevat, Eesti Päevalehe andmeil, ühinemist palavalt toetanud – ma andsin samal ajal Tallinnas olles intervjuud ETVle. Ning, kolmandaks, minu telefonis pole ühtegi vastamata kõnet Enn Eesmaalt, kes pärib vastuseid minu käitumise tagamaade kohta meedia vahendusel,“ võttis Toom kokku.