Välisminister Sven Mikser arutas täna Vilniuses kohtumisel Leedu välisministri Linas Linkevičiusega Eesti ja Leedu suhteid, julgeolekut, Euroopa tulevikku ning regionaalset koostööd.



Välisminister Mikser sõnas kohtumisel, et Eesti ja Leedu on head sõbrad, kes mõistavad välispoliitika- ja julgeolekuküsimusi sarnaselt. Mikser rõhutas, et tihe regionaalne koostöö on vajalik inimeste turvatunde ja heaolu suurendamiseks ning lisas, et Balti koostöö eesistujana keskendubki Eesti käesoleval aastal eelkõige Balti riikide julgeolekule ja kaitsele, edastas Eesti Välisministeeriumi avalike suhete osakond.

Eelseisvast Euroopa Liidu eesistumisest rääkides sõnas Mikser, et Eesti prioriteetideks on peale digitaalteemade ja julgeoleku ka kaasava, avatud ja uuendusmeelse majanduse ja ühiskonna arendamine.

Mikser märkis, et Eesti ja Leedu näevad ka Euroopa ees seisvaid murekohti väga sarnaselt. "Julgeolek on meie ühine katsumus nii Venemaa agressiivse käitumise kui terrorismiohu tõttu,“ sõnas Mikser.

Välisministrid rõhutasid ka pühendumust Rail Balticule ning kinnitasid, et uute ühenduste rajamine Euroopaga on piirkondliku energiajulgeoleku kindlustamise võti.

Sven Mikser viibib Leedus täna ja homme ning osaleb ka Trakais toimuval traditsioonilisel mitteametlikul rahvusvaheliste julgeolekuekspertide kohtumisel.