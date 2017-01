Palmiõli kasutatakse Nutellas selleks, et saavutada õige tekstuur, mida on mugav määrida.

Maikuus hoiatas Euroopa Toiduohutusamet, et palmiõli, mida leidub ka Nutella koostises, võib tekitada vähki, vahendab Independent.

Nutella tootjafirma Ferrero algatas hiljuti klientide rahustamiseks reklaamikampaania, kuna levimas on kartus, et pähklivõie sisaldab koostisosa, mis tekitab vähki.

Tuleb aga välja, et palmiõli on toidutööstuses kasutatud taimeõlidest kõige ohtlikum, kuna selle kuumtöötlemisel enam kui 200 °C juures tekivad ained, mis on kantserogeensed.