Kõik armastavad häid vandnõuteooriaid, mis sest, et mõned neist on liialt ebausutavad. Internetis ringleb ka väga kummalisi vandenõuteooriaid filmide ja filmistaaride kohta.

Filmilavastaja Stanley Kubrick tegi 2001. aastal filmi “Kosmoseodüsseia”, mistõttu hakkasid paljud inimesed uskuma, et Kubrick palgati ka 1969 aasta Kuul maandumist lavastama, selleks, et võidujooksu kosmosesse võidaks ameeriklased. Selle teooria taga ei tundu olevat palju tõendid, kuid paljud inimesed arvavad, et Kubrick oli seotud NASAga ja ta sai altkäemaksu.

Leitud on video, milles väidetavalt Kubrick tunnistab asja üles, kuid see tunnistati võltsinguks ning lavastaja tütar eitas samuti, et midagi sellist oleks kunagi juhtunud.

2. Max Schreck filmis “Nosferatu” oli tegelikult ka vampiir?

(Film Arts Guild)

Kas vampiirifilmi “Nosferatu” staar Max Schreck, kes mängib filmis õõvastavat krahv Orlokit, oli tegelikult ka päriselus vampiir? Kas filmi režissöör F.W. Murnau andis talle altkäemaksu, lubades, et ta võib kõik ülejäänud osatäitjad pärast filmimise lõpetamist verest tühjaks imeda, et mees filmis näitleks?

Ilmselgelt mitte…Kuid see on üks väga naljakas vandenõuteooria, mis ringluses olnud.

3. Nicholas Cage on samuti vampiir

(Getty Images/Jason Laveris)

Veelgi raskem on uskuda seda internetis levivat teooriat, et Nicholas Cage on tegelikult kõndiv surnu, kes ärkab iga 70 või 80 aasta tagant ellu. Tõendiks on foto, mis internetis ringleb. Väidetavalt on foto pärit 1870ndatest ning pildil olev mees on tõepoolest välimuselt näitlejaga väga sarnane.

Cage ise on teooriat eitanud, tehes nalja, et vampiire ei saa pildistada.

4. Keanu Reeves on surematu

Sellele teemale on lausa pühendatud eraldi veebisait, mis toob välja punkt punktihaaval, miks Keanu Reeves surematu on ja kuidas mees on elanud sajandeid (üle 1200 aasta) erinevaid identiteete kandes.

Ta vananeb hästi (kui üldse). Mees näeb täpselt samasugune välja fotodel, mis on tehtud 1980ndatel, 1990ndatel ja tänapäeval. Ta sarnaneb välimuselt Karl Suurega ja 19. sajandil elanud Prantsuse näitleja Paul Mounet’iga.

Karl Suur

1530. aastal maalitud portree. Pildil on tundmatu mees. Kas pole mitte Keanuga sarnane?

Paul Monet

3. Ta on päris tore ja hea inimene - näiteks on mees andnud miljoneid dollareid erinevatele heategevusorganisatsioonidele. “Raha on viimane asi, millest ma mõtlen. Ma võiks elada sajandeid juba praegu teenitud varaga,” on mees öelnud.