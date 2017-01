Miks ühed naljategelased saavad rahva lemmikuteks, teised aga mitte? Mis on selliste kangelaste nagu Herbert Ving ja Suzi Vesik, Ice Dog M, Ivan Orav, Maie ja Valdur või Bläck Rokit fenomen? Kanal 2 toob täna kell 20:00 ekraanile täiesti uue erisaate "Eesti naljakangelaste autahvel", mis kaardistab eestlaste naljalemmikud ja nende saamislood.

Nimed nagu Maie ja Valdur toovad koheselt silme ette Henrik Normanni ja Madis Millingu kehastatud tegelased. Alev Strömi peale mõeldes meenub Peeter Oja loodud puhmas kulmudega härra, kel omapärane aktsent ja eriline arusaam Eesti asjadest. Ka "Suure komöödiaõhtu" Herbert Ving on mees, kes tänaseks elab juba täiesti iseseisvat elu väljaspool tele-ekraani.

Kanal 2 lõbus erisaade "Eesti naljakangelaste autahvel" võtab täna need rahvalemmikud ükshaaval ette ja uurib, mis on nende fenomen. Miks elatakse neile kaasa nagu lähedastele sõpradele ja sugulastele? Ja kuidas just neist said sedavõrd märgilised kangelased?