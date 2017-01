Naise soolestikku olid end elama sättinud 150 vingerdavat tegelast, kellest piinlev naine viis tundi kestnud operatsiooni jooksul lõpuks vabanes.

22-aastane Neha Begum rääkis, et abielu oli purunemas, sest seksuaalelu kannatas, vahendab Mirror.

Kannatas selle all, et ööd möödusid naise jaoks kõhuvalude käes piineldes. Nii kestis see kuid, kuid arstid saatsid teda valuvaigistitega koju ja mingit diagnoosi ei pandud. Kuni hetkeni, mil arstid otsustasid ta kõhu operatsioonil avada ja valude põhjust lähemalt uurida.