Mis ühendab endist presidendiprouat Ieva Ilvest, Läti multifilmi „Näpsud“ ja SOS Lasteküla?

Vastus on lihtne: „Näpsud“ on Läti animafilm eelkooliealistele lastele, mille maaletoojaks on endine presidendiproua ja SOS Lasteküla patroon Ieva Ilves. Juba suvel pakkus Ieva Ilves välja idee kaasata SOS Lasteküla lapsed multifilmi helindamisse ehk hääli peale lugema. Idee võeti suure õhinaga vastu ning korraldati ka väike konkurss.

„Arutasime oma meeskonnaga, kes võiksid olla hea diktsiooni, meeldiva hääle ning lugemishuviga lapsed,“ räägib SOS Lasteküla kasvataja Maik. „Andrus on tihti olnud meie üritustel konferansjee, talle meeldib väga esineda, ta on sõnaosav, hea hääletämbriga ja julge suhtleja. Anetil on jälle tohutu lugemishuvi, ta on väga laia silmaringiga, kohusetundlik ning selge diktsiooniga.“