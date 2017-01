Olen veendunud, et selline erand on Eestile vajalik. Kui me maksustame kõik veokid juba alates 3,5-st tonnist, siis tekib täiendav maksukoormus näiteks ka nendele transpordiettevõtetele, kes osutavad teenust poodidele maapiirkondades. Täiendav maks väikevedajatele võib tähendada hinnatõusu paljudele nende teenuseid kasutavatele ettevõtjatele ja seeläbi ka lõpptarbijale.

Euroopa Liidus on kaks riiki, kus ei ole veel kehtestatud veoautodele teekasutustasu. Nendeks riikideks on Eesti ja Soome. Kui Eestisse registreeritud vedajad maksavad juba täna raskeveokimaksu, siis välisettevõtted seda tasuma ei pea. Seega peavad Eesti raskeveokid rahvusvahelisi sõite tehes üleval teiste riikide taristut, kuid teiste riikide veokid Eesti teedesse raha ei panusta. Uus valitsus on asunud seesugust tagurlikku olukorda muutma.

Teekasutustasu kehtestamine on Euroopa kontekstis väga tavapärane lahendus, mis aitab kaasa infrastruktuuri korrashoiu tagamisele. Teadupärast rääkis juba eelmine valitsus, et peagi hakatakse Eestis koguma raskeveokimaksu. Sellega oli 2018. aastal arvestatud isegi riigi eelarvestrateegias. Seda suurem oli minu üllatus, kui uue ministrina majandusministeeriumi majja tulles avastasin, et minu eelkäija ei olnud isegi seaduse väljatöötamise kavatsuseni jõudnud.

Värske valitsus on aga plaanitud maksumuudatuse reaalsuses käima lükanud. Eesmärk on lõpetada olukord, kus välismaised veokid kulutavad siit läbi sõites Eesti teid, kuid selle hüve eest mingit positiivset märki ei jäta. Varasemalt on räägitud, et veokite läbisõidul tuleb raha tagasi kütuseaktsiisi näol, kuid reaalsuses ei tangi raskeveokid enda paake Eestis täis. Seda tehakse ikkagi Venemaal ning Poolas-Leedus. Lisaks on eelnevad valitsused kütuseaktsiisist laekuvat tulu kuritarvitanud ning teeaukude lappimise asemel on kinni paigatud hoopis teisi riigieelarve auke. Raskeveokitelt laekuv tulu peab aga minu hinnangul otseselt teedesse tagasi minema.

Planeeritav veoautode teekasutustasu rakenduks kogu Eesti avalikult kasutatavate teede võrgustikule. Samas ei plaani me laiendada antud maksu veokitelt bussidele, olgugi et ka nemad on teede füüsilised kulutajad. Bussidele teekasutustasu kehtestamine suurendaks reisijate jaoks pileti hinda, mis omakorda vähendaks ühistranspordi kasutatavust ning läheks seega vastuollu valitsuse poolt seatud suurema eesmärgiga kasvatada ühistranspordikasutajate osakaalu. Sarnasest eesmärgist on osaliselt kantud ka valitsuse teine plaan, milleks on maakonnasisestel bussiliinidel prii sõidu võimaldamine.

Raskeveokimaksu idee ei ole ainult ministeeriumi ning valitsuse idee. Eesti veofirmad on varasemalt avaldanud arvamust, et meil tuleb kehtestada teemaks, mis omakorda annaks lootust teede olukorra paranemiseks. Eesti ei pea olema Euroopa viimane mohikaanlane, kes kramplikult vanast korrast kinni püüab hoida ja Euroopas laialt levinud maksu kogumata jätab.