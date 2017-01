Iiri odavlennufirma Ryanair möödus 2016. aastal reisijate arvult esimest korda Saksa lennukompaniist Lufthansa, vahendab Spiegel Online.

Kui Lufthansa kasvatas mullu reisijate arvu võrreldes 2015. aastaga 1,8% ja vedas 109,67 miljonit reisijat, siis Ryanair raporteeris 15%-lisest kasvust ja 117 miljonist reisijast.

Tegemist on tõepoolest väga suure numbriga. Arvestades, et Eestis on umbes 1,3 miljonit elanikku, siis ületas Ryanairi 2016. aasta reisijate arv Eesti elanike arvu 90 korda. Käibelt jääb Lufthansa tänu pikematele lendudele veel Ryanairi ette.