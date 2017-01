Katie ema Alison Rough (36) langes verist tütart nähes karjudes põlvili: "Ei! Ei! Ei! See on minu väike tüdruk! Aidake kutsuda kiirabi!"

Kiirabi toimetaski raskelt haavatud lapse Yorki haiglasse, kuid arstid ei suutnud tema elu päästa. Väike Katie suri samal päeval.

Mõrvas süüdistatuna vahistati naabruses elav 15aastane tüdruk, vahendab päevaleht The Independent. Ühe tunnistaja sõnul oli vahi alla võetud tüdruk löönud väikest Katie´t noaga. Mõrvarelv on leitud ja politsei käes.

Mõrvas süüdistatav teismeline tüdruk on keeldunud tunnistusi andmast. Kolmapäeval Yorki kohtus toimunud ülekuulamine kestis vaid kaheksa minutit, sest mõrvar eelistas vaikida.

Tema eest vastas kohtuniku küsimustele nime, elukoha ja sünniaasta kohta advokaat. Tänasele on kohtus planeeritud uus ülekuulamine. Briti meedia andmetel on noorel mõrvaril vaimse tervise probleemid.

Kuna mõrvar on alaealine, siis ei ole tema nime avaldatud. Uurijad üritavad välja selgitada mõrva motiivi.

Ajalehe The Sun andmetel oli mõrvar pärast veretööd ise politseisse helistanud ja öelnud, et Katie on nüüd surnud. Umbes samal ajal võttis politseiga ühendust ka Katie ema, kes teatas, et tütar on juba ligemale tund aega kadunud.

Sündmuskoht on viimastel päevadel olnud nii politseinike kui ka ajakirjanike huviorbiidis. Uurijad koguvad asitõendeid ja käivad majast majja, et leida võimalikke tunnistajaid.

Teletiimid piiravad samal ajal maja, kus väike Katie elas. Tüdruku sugulastega suhtlevad ka psühholoogid, et osutada neile raskel ajal hingeabi.

Teada on, et Alison Rough abiellus alles 28. detsembril oma uue abikaasa Paul Roughiga. Pulmas oli pruutneitsi väike Katie, paari ainus ühine laps. Alisonil on lisaks kolm vanemat last eelmisest abielust ja Paulil kaks last varasematest suhetest.

Enneolematule veretööle pöörati tähelepanu ka Suurbritannia parlamendi alamkojas, kus nii peaminister Theresa May kui ka opositsioonilise Tööerekonna liider Jeremy Corbyn avaldasid kaastunnet Katie perekonnale.

Kohalikud algatasid korjanduse

Westfieldi põhikooli direktor Tracey Ralph ütles, et esimese klassi õpilase Katie Roughi surm on kohutav kaotus, mis teeb kogu koolikogukonna kurvaks.

Ta iseloomustas Katie´t heasüdamliku ja tööka tüdrukuna, keda armastasid nii kaasõpilased kui ka personal, ning avaldas tüdruku perekonnale kogu koolipere nimel sügavat kaastunnet.

Roughi perekonda raskel ajal abistada soovivad Yorki elanikud algatasid portaali GoFundMe vahendusel korjanduse Katie Roughi perekonna fondi. Sinna oli eile õhtuks annetatud ligi 20 000 naela.

Katie Roughi mõrvapaika on viimastel päevadel toodud palju lilli. Tüdruku vanamema ja vanaisa jätsid lillde juurde sedeli kirjaga: "Puhka rahus, meie väike printsess Katie!"

Kümneaastased tapsid Liverpoolis kaheaastase

Vähesed kuriteod Suurbritannia ajaloos on põhjustanud nii suurt õudust kui James Patrick Bulgeri tapmine 12. veebruaril 1993.

Kümneaastased mõrvarid olid poisikese pooleldi alasti kiskunud, teda seksuaalselt piinanud, talle näkku ja kehale värvi loopinud ning ta teraskangi ja telliskividega halastamatult surnuks peksnud.

Siis viisid nad laiba raudteele, lootes, et rong sõidab sellest üle ja hävitab nende kuriteo jäljed.

Kui surnukeha leiti, oligi rong selle kaheks lõiganud. Lapse lömastatud pead ümbritses tellisekuhi. Turvakaamerate salvestuste läbivaatamisel avastati, kuidas kaks poissi väikese Jamesi Liverpooli ostukeskuse juurest minema talutasid.

Robert Thompson ja Jon Venables mõisteti eluks ajaks vangi 1993. aasta novembris, kui kohus oli tunnistanud nad süüdi kaheaastase James Bulgeri röövimises, piinamises, surnukspeksmises ja lapse laiba raudteele vedelema jätmises.