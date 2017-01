Kui bojaarilik Savisaar vihmavarjuhoidjaid valis ja neid siis poliitikuteks edutas, vaadati seda kerge muigega. Vihmavarjuhoidjaid ei mindud püüdma nagu kurge kirvega, vaid ikka viisakalt ja siidkinnastega.

Vabariigi kuulsaima kitsekasvataja ja endise maaeluministri Martin Repinski määramine rahvusooper Estonia nõukokku on värskendav sõõm kohati ehk pettunud eestimaalaste õiglustundekarikasse. „Kas tõesti jätkub kõik see Savisaare-aegne jama ja kindlustuspettusega vahele jäänud tegelane leiab end taas ülendatuna lugupeetud ametikohale!?” küsib endine keskerakondlane Evelyn Sepp.

Tegelikult tuleks Keskerakonna ja vastse teatrispetsialisti ees müts maha võtta, sest see määramine oli läbipaistev ja kompromissitu. Ei mingeid siidkindaid, ikka kirve ja sõnnikuhargiga. Milleks mõttetud arutelud ja arenguvestlused teemal, mitu korda on vaja kultuuriobjekti külastada, et vastaval alal arvamusliidriks saada. Repinskil küll formaalset teatriharidust ei ole, kuid ta on rahvusooperis koos Siret Kotkaga vaadanud operetti „Silva” ning ta on külastanud teisigi vabariigi teatreid. Ning tal on väga hea meel, et saab kaasa rääkida Eesti ühe olulisema kultuuriobjekti edasises arengus.

Rahvusooperi töökas kollektiiv võib nüüd rahumeeli pärast etendust koju minna, sest kõik on selge.