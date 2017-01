Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski teadaanne, et Euroopa Liidu eesistujariigina tuleb tõstatada piirikaubanduse probleem ja teha ettepanek, et üleveetavaid alkoholi lubatud piirkoguseid tuleks vähendada, näitab, et Eesti pole teemavalikut jätnud täiesti saatuse (või suurriikide) hooleks ega kõhkle omagi huvisid otsustavalt lauda tuua. Küll aga ei ole põhjust arvata, et Euroopa publik tervitaks Ossinovski ettepanekuid suurema vaimustusega, kui tegi seda terviseministri alkoholipiirangute plaani teadlikult vinduma jätnud Rõivase valitsus.

Et Eesti vajab eesistumiseks oma suurt ideed, tuletas meile juba lõppenud aasta alguses meelde Siim Kallas, kes pakkus selleks mõtet kaotada ettevõtte tulumaks reinvesteeritud kasumilt kogu Euroopa Liidus. Kuigi ühtviisi ambitsioonikad mõlemad, on Kallase ja Ossinovski ideedel oluline erinevus – esimene tahab piiranguid kaotada, teine karmistada. Kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumist propageerivas Euroopa Liidus küll kehtivad piirangud alkoholiveole – üle piiri võib korraga vedada 110 liitrit õlut ja 10 liitrit kanget alkoholi –, kuid iga lisapiirang (ja seoses pagulaskriisi ja Venemaa sanktsioonidega neid juba on rohkem) võib panna valjemalt küsima, milleks Euroopa Liitu üldse vaja on.

Seda enam, et igasugune piirikaubanduse piiramine ei pruugi meelt mööda olla Euroopa Liidu juhtriigile Saksamaale, kuhu šveitslased, taanlased, poolakad, tšehhid ja teised igal aastal miljardeid jätavad. Peaaegu maksustamata õlu ei ole tihtipeale küll ainus põhjus piiri ületamiseks, aga selge see, et kaubandusturistile püütakse võimalikult palju erinevat kaupa müüa. Oleks silmakirjalik salata, et Eestigi kaubanduskeskuste, restoranide, spaade ja salongide jaoks on Soome viinaturist oodatud klient.

Seda näivad tegelikult mõistvat ka teised valitsuse liikmed. Kui tervise- ja tööminister ei suuda veenda rahandusministrit, et koguste piiramine ja maksuameti lauskontroll on hea mõte, siis kuidas veenda ülejäänud 27 liikmesriiki?