Huvitav on jälgida, kuidas reageerivad Eesti valitsuse initsiatiivile kehtestada magusamaks erinevad huvigrupid. Toiduainete tööstuse liidrite arvamus on loomulikult, et sellisel maksul ei ole mõtet ja maksu sisseseadmine on hoop toiduainete tööstusele. Olen kuulnud ka mõne kolleegi arvamust, et suhkrumaksu ei ole vaja, sest hinnatõus ei ole meeldiv ning oma elu ja tervise kvaliteeti saab parandada lihtsalt suhkru tarbimise piiramise ja liikumiskoormuse suurendamisega. Iseenesest on see õige, kuid kas iga inimene on ikka suuteline ise korrigeerima oma magusa söömise harjumusi ja vahetama mugavat tugitoolisporti päris spordi vastu?

Miks on nii palju ülekaalulisi?

Süsivesikute negatiivne mõju meie organismile tõestati ära USAs. Mitukümmend aastat arvati, et ülekaalulisuse ja rasvumise põhjuseks on rasvade üleküllus meie toidulaual. Ülekaalulisusest on kujunenud 21. sajandi katk. Arenenud riikides on 30% populatsioonist ülekaalulised. USA andmetest on näha, et ülekaalulisuse ja rasvumise protsent on alates 1960. aastatest pidevalt kasvanud. Kui aastatel 1960–1962 oli USAs ülekaalulisi nii naiste kui ka meeste hulgas 44,8%, siis 2000. aastaks oli see tõusnud 64,5% peale. Rasvumine oli tõusnud aga 13,3% pealt kuni 30,9%. Neljakümne aasta jooksul on ülekaalulisuse osas esirinda jõudnud mehed, aga rasvumise protsent on palju suurem naistel.