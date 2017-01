“Teisi nominatsioone võis aimata, aga aasta naisartisti oma ma küll poleks osanud oodata,” on kolmes kategoorias nomineeritud Kadri Voorand siiralt üllatunud ja õnnelik. “Iga asja nimel on tööd tehtud, kuid naisartist on kõige ootamatum – tavaliselt nomineeritakse sinna ikka poplauljatare.”

Kadri Voorand püüab oma albumiga “Armupurjus” auhindu aasta jazzalbumi, naisartisti ja aasta albumi kategooriates. Lisaks teeb ta kaasa ka aasta klassikaalbumi auhinnale kandideerival Heino Elleri albumil “Keelpillikvartetid”. Albumil “Armupurjus” ei musitseeri Kadri üldse mitte üksi – selle on sisse mänginud Kadri Voorand Quartet. “See sai alguse kaua toiminud bändist nimega Kadri Voorand Trio,” seletab Voorand. “Oleme Aavo Remmeli ja Virgo Sillamaaga musitseerinud aastast 2007, kui olin veel täiesti teismeeas. Triost on saanud kvartett ja sellele plaadile on kaasatud ka trummar,” ütleb ta. “Varasemast on selle plaadi puhul teisiti see, et mängin siin ka klaverit. Suurem osa lugusid on minu kirjutatud, mõnede autor on Virgo ja mõned on kvarteti ühisimprovisatsiooni tulemusel sündinud jupid.”

Plaadi nimiloo “Armupurjus” teksti on kirjutanud Andres Ehin ja plaat ise salvestati Itaalias, oliivipuuistanduste keskel mägede vahel. “Meil oli väga huvitav koht, kust me ära ei saanud, sest sealt ei viinud ükski rada minema, seega olime me ilusa vaatega kohas justkui vangis. Elasime nädal aega oma stuudiomajas, vaatasime ilusaid vaateid ja salvestasime, mida tahtsime,” õhkab Voorand. Kas tõesti ei leidu Eestis metsamajakesi, kus muusikat teha? “Selle stuudio omanik Enrico Moccia on mind korduvalt siin-seal laulmas kuulnud ja pakkus mulle ammu võimalust tasuta seal stuudios ükskõik, mida salvestada,” selgitab Kadri. “Ta tahtis end lihtsalt minu muusikaga kuidagi siduda.”