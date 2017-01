“Tunne on vägev! Ma olen väga positiivselt üllatunud ja uhke,” ütleb Karl-Erik Taukar, kui kuuleb ajakirjanikult, et ta on tänavu Eesti muusikaauhindade jagamisel nomineeritud neljas kategoorias.

Karl-Erik on sel aastal nomineeritud kõige enamates kategooriates – tema teine album “Kaks” kandideerib aasta popalbumi ja aasta albumi tiitlile, lugu “Tähti täis on öö” aasta parima laulu kategoorias ning laulja ise püüab aasta meesartisti priisi. Säärane nominatsioonide rohkus pole tema jaoks esmakordne. 2015. aasta auhinnajagamisel figureeris tema nimi debüütalbumiga “Vääramatu jõud” viie kategooria nominentide hulgas.

“Kui ma võrdlen praegu end kahe-kolme aasta taguse minaga, siis uljust ja kõigele “jah” ütlemist on vähem. Olen muutunud tasakaalukamaks, ettevaatlikumaks ja mõnevõrra ka vähem enesekindlaks,” tunnistab Karl-Erik. “Mida kauem Eesti muusikas tegutseda, seda rohkem saad aru, kui palju on häid muusikuid ja kui palju tehakse head muusikat,” sõnab ta. “Mul polnud nii suuri ootusi, et lausa neljas kategoorias kolme parima hulka jõuda. Mida rohkem muusikamaastikul toimetad, seda enam sinu roll ja publik välja kujunevad.”

Kõige prominentsemaks auhinnaks peab Karl-Erik neist neljast aasta albumi oma ja kui ta saaks valida ainult ühe, mille kindlasti koju saaks viia, oleks see just see. “Kahjuks või õnneks ei anna keegi neid valida,” tõdeb ta muiates. “Olla muusikaauhindade jagamisel kasvõi ühes kategoorias nomineeritud tähendab eelkõige seda, et kuskil on midagi õigesti tehtud.” Karl-Erik arvab, et muusikaauhindade pingerivi on teistest, näiteks raadiote edetabelitest, eraldiseisev. “Neid, kes muusikaauhindadel on nomineeritud, tunnustab sel aastal paljudest inimestest koosnev žürii, kes hääletab. See, mis toimub lavadel ja rahvale meeldib, on täiesti eraldiseisev nähtus.”

Olgugi, et muusikaauhindade žürii on suur (žüriis on 150 muusikasõpra – K.T) ja koosneb oma ala asjatundjatest, kelle seas palju erineva maitsega inimesi, on kõige tähtsam ikka see, mis toimub kontsertidel,” arvab Taukar. “Auhinnagala mõistes on muusikaauhindade jagamine aga Eesti number üks.” Rahvas näitas oma armastust Karl-Eriku vastu mõni aeg tagasi R2 aastahittide jagamisel, kus lugu “Tähti täis on öö” viis koju hõbemedali. “Raadio2 edetabeli teine koht on rahva poolt ikka väga suur tunnustus.”