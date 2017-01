"Kõigepealt küsis ta, kes ma olen ja mida ma siit otsin. Tema rääkis, et otsib hingesugulast. Vatrasime siis natuke hingesugulase-teemal, ja siis ta teataski, et väga pikalt ta netis olla ei saa, kuna peab tööle minema – on Kabulis. Saatis oma e-maili, et ma sinna kirjutama hakkaksin, et sel viisil edasi suhelda."

Keskealine naisterahvas pettus rängalt ja soovib oma hiljutise kogemusega tutvumisrakenduses Tinder teisi naisi hoiatada võrgutavate meeste eest. "Matchisin Tinderis ühe USA sõjaväelasega. Pildi järgi täitsa nitševoo tüüp, kuigi kahtlust äratas tema vanus – oma vanuseks on Johni nime kandev meesterahvas märkinud 41, kuigi pildi põhjal ütleks, et tegemist on 25-aastasega," muljetab naine.

"Ta andis oma e-maili aadressi, et ma sinna kirjutama hakkaksin, kuid see tundus mulle kahtlane. Googeldasin seda ja tuli välja, et ta on Nigeeria väljapressijate jõugu liige," kirjeldab naine, kuidas sattus mobiilses tutvumisrakenduses Tinder võimaliku väljapressija otsa.

Ettepanek tundus naisele kahtlane. "Googeldasin siis antud aadressi ja sain teada, et see on Nigeeria väljapressijate jõuk, kes kirjutavad mesimagusaid kirju ja lõpuks küsivad raha. Õnneks jõudsin ainult natuke temaga suhelda," räägib ta.

Romancescam.com foorumis on mitmed naised arutanud selle Johni-nimelise mehe üle ning üles riputanud mitmeid kirju, mida too müstiline meesterahvas on saatnud erinevatele naistele. Nendes kirjades räägib John, et elab Washingtoni lähedal Silver Spring linnas ja sõjaväes on olnud juba oma 11 aastat. Muuhulgas kurdab mees naistele, et sõjaväelasena on tema töö väga ülesanneterohke, mistõttu pole tal olnud mingit võimalust ühegi naisterahvaga suhet alustada.

Teine naisterahvas avaldab imestust Wendy poolt foorumisse üles riputatud kaheksa kirja üle, et temagi on saanud samasisulisi kirju tollelt Johnilt nimeliselt mehelt. "See isik palus mul temaga ka abielluda," lisab ta omalt poolt koos kirjaga, mille John talle saatis. Kirja, mille abil lõpuks naine mõistis, et tegemist on valede ja skeemitamistega, kuna mees küsis temalt raha.

"Mõistan seda, kui sa oma kirjas mulle mainid, et sul raha pole. Ja ma tahan, et sa teaksid, et minu soov on sind õnnelikuks teha. Ma tahan tagada sulle parima võimaliku, mida üks elu pakkuda suudab," kirjutas John. "Aga kallis, ma siiski vajan sinu tuge ja toetust selles. Ma oleksin väga tänulik, kui sa siiski suudaksid minu jaoks natuke raha leida, isegi kui sa peaksid selleks laenama. Ma ausalt luban sulle, et ma maksan selle raha koju tulles tagasi. Kallis, tee seda oma abikaasa nimel, ma palun. Ma tahan hädasti sinu juurde koju tulla. Ma armastan sind nii väga ja ma tahan sinust nii kiirelt kui võimalik teha oma naise. Sa võid valida enda maitse järgi ükskõik millise pulmakleidi, mina maksan. Mul on isegi üllatus sinu jaoks… Seega palun, kallis, toeta mind sel korral."

Foorumis võtab sõna ka inimene, kes väidab, et tegemist on kamba kriminaalidega. Nad petvat raha välja nii sinisilmsetelt naistelt kui ka meestelt. "See inimene, kellest jutt, on tegelikult Nigeeria petturite gängist. Nad on noored kriminaalid, vanuses 14-35, kes tegutsevad mõnes Lagose internetikohvikus, saates oma ohvritele armastusest tulvil kirju, kallates selle jutuga üle sadu naisi ja mehi. Igapäevaselt, ja selleks, et petta neilt raha välja. Kuid tegelikult ei hooli sealpool ekraani mitte keegi sinust. Nad tahavad ainult teada, kas sa oled valmis neid aitama väljamõeldud muredes. Ja nagu võib ka kirjast välja lugeda, siis neid ei huvita, kuidas sa vajaliku raha kokku saad – varastad või laenad."