Aasta Heliloomingu Album

Arvo Pärt. The Deer`s Cry. Esitab Vox Clamantis, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve.

Arvo Pärt (Tiina Kõrtsini)

Aasta Kammermuusika Albumid

Heino Eller. Keelpillikvartetid. Esitab Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila)

Tõnu Kõrvits. Mirror. Esitab Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

Aasta Koorimuusika Album

Arvo Pärt. The Deer`s Cry. Esitab Vox Clamantis, Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Toomas Vavilov (klarnet), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve

Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album

Great Maestros. I-V. Esitab Kalle Randalu (piano), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi. Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1-5, Brahms Symphonies No1-4, Richard Strauss

Aasta Jazzalbum

Kadri Voorand (Stanislav Moshkov)

Kadri Voorand Quartet – Armupurjus

Peedu Kass – Momentum

Robert Jürjendal feat. Andrus Lillepea – Lihtminevik / Simple Past

Aasta Etno/Folk/Rahvalik album

Eeva Talsi & Juhan Aru – Vähemalt täna

Maarja Nuut – Une meeles

Mari Jürjens – 27

Mari Jürjens

Aasta Elektroonikaalbum

Florian Wahl – 14

Mart Avi- Rogue Wave

Tehnoloogiline Päike - Technological Sun

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Mick Pedaja (LAURA OKS)

Mick Pedaja - Hingake

Pastacas - Pohlad

Rainer Jancis - Hibernatus

Aasta Metalalbum

Goresoerd - Antikeha

Kannabinõid - Troon

Taak - Supersargasso

Aasta Rockalbum

Elephants From Neptune

Elephants From Neptune - Oh No

Põhja Konn - Põhja Konn

Tanel Padar Blues Band - Gold'n'Fish

Aasta Popalbum

Jüri Pootsmann (Teet Malsroos)

Jüri Pootsmann - Täna

I Wear* Experiment - Patience

Karl-Erik Taukar - Kaks

Aasta Hip-Hop/Rapalbum

5miinust - Aasta plaat. Korralik saavutus

Beebilõust - Resotsialiseerumine X Must lipp

Metsakutsu - Kuhu koer on maetud

Aasta Debüütalbum

I Wear* Experiment (Tiina Kõrtsini)

Go Away Bird - Sleep On It

I Wear* Experiment - Patience

Põhja Konn - Põhja Konn

Aasta Naisartist

Eeva Talsi (LAURA OKS)

Eeva Talsi - Vähemalt täna (esitajad Eeva Talsi & Juhan Aru)

Kadri Voorand – Armupurjus (esitab Kadri Voorand Quartet)

Maarja Nuut - Une meeles

Aasta Meesartist

Jüri Pootsmann - Täna

Karl-Erik Taukar - Kaks

Mick Pedaja - Hingake

Aasta Ansambel

Elephants From Neptune - Oh No

I Wear* Experiment - Patience

Põhja Konn - Põhja Konn

Aasta Muusikavideo

Kerli Kõiv (Alar Truu)

Kerli - Feral Hearts (režissöör CJ Kask)

NOËP – Rooftop (režissöör Andres Kõpper)

Tommy Cash – Winaloto (režissöör Tomas Tammemets)

Aasta Parim Laul

Cartoon feat. Jüri Pootsmann - I Remember U

Karl-Erik Taukar - Tähti Täis On Öö

Liis Lemsalu – Sinu ees

NOËP - Rooftop

Smilers – Et sa teaks

Aasta Album

Elephants From Neptune - Oh No

Kadri Voorand Quartet - Armupurjus

Karl-Erik Taukar – Kaks

Maarja Nuut - Une meeles