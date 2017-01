Hollywoodis on kihinat-kahinat tekitanud uus paarike: “Lohetätoveeringuga tüdruku” täht Rooney Mara ja Joaquin Phoenix.

Nagu tihti juhtub, süttis armuleek filmivõtetel. Rooney kehastas “Maarja Magdaleenas” nimiosalist, Joaquin aga Kristust. Sestsaadik olla paarike alailma ninapidi koos. Rooney ei leidnud aega osaleda isegi Kuldgloobuste galal, kus tema uusim linateos “Lion” neljale auhinnale kandideeris. Selle asemel veetnud näitlejatar ning kurikuulus üksiklane Phoenix üheskoos kõrbes aega.

New York Posti teatel on Rooneyl seljataga kuus aastat kestnud suhe näitleja Malcolm McDowelli poja Charlie’ga, kes on režissöör ja kelle Netflixi filmis “The Discovery” Rooney mängib. Kuid viimati jäi paarike üheskoos paparatsokaamera ette mullu augustis.