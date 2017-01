Õudusfilmid kummitustest ja deemonitest võivad mõjuvad hirmutavalt või ajada naerma, aga kujutage ette, et teie kodus asuks asju lammutama päris poltergeist?!

Võiks ju eeldada, et kodus mängiv laps on väljaspool ohtu, kuid mitte see Hispaania tüdruk, vahendab Mirror.

Tüdruku isa pani koju turvakaamerad üles pärast seda, kui laps kurtis, et miski segab teda ja tema mänge.