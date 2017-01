"Jõhkrad" Xi'ani politseinikud saadeti viietärni hotelli, et seal omandada oskus naeratada.

Õppus kuulutati välja, kui kohalikku televisiooni saadeti korravalvurite kohta kaebus, vahendab BBC.

20 politseinikku suunati luksushotelli õppustele, mis on osa kolm kuud kestvast kursusest. "Viisakus on midagi, mida kõik meie ametnikud peaksid valdama," ütles kohalik politseikapten Li huixian, lisades, et selle juurde käivad ka kõik pisiasjad, näiteks naeratamine ja tervitamine, mida hinnatakse.

Paljud Hiina sotsiaalmeedia kasutajad arvavad aga, et politsei väljaõpe lukshotellis on naeruväärne. "Halba teenindust ei saa kõrvaldada pelgalt naeratusega," pahandab üks kommentaator.