Tänases saates räägime rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose Türgi vabariigist – nimelt asub keset Küprose pealinna Nikosiat riigipiir, mille kahe poole vahel erinevad maailmad kui öö ja päev.

Saate külaliseks on spordiajakirjanik Ville Arike, kes on Küprosel käinud mitu korda. Arutleme saates, mida omapärast võib näha Küprose põhja- ja lõunaosa kokkupuutekohas. Eriti kummaline on see, et minnes lõuna (Kreeka) poolelt põhja (Türgi) poolele muutub maailm hetkega – kui Euroopa poolel oli igal pool näha moodsaid poode ja restorane, siis Türgi poolele jõudes tervitavad turud ja moslemipalve.

Samuti räägime, mida kohalikud sellest olukorrast arvavad ja kui lihtne on kahe poole vahel sidet pidada.

Saadet juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: