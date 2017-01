"Käisime ja klõpsisime harjumusest tuppa sisenedes lüliteid. Eks mõni õhtu on päris mõnus küünlaleegi hubisemist nautida, aga kahe nädalaga saab hämarusest kõrini. Tööle läksin parema meelega, kui tavaliselt, sest seal oli valge," viskab Tauno nalja. "Nädalajagu pimedas elanuna panin juba tööle jõudes ka esimese asjana taskulambi tööle, mitte ei klõpsanud lampe põlema.

Raadiot sai patareidega kuulata ja suured telekavahtijad polnud kumbki ennegi. Kõige rohkem tundsid noored oma sõnul puudust just valgusest. Niigi käes aasta kõige pimedam aeg ja siis ei saa kodus ka lampe põlema panna!

Nii juhtuski veel tükk aega pärast elektri tagasi tulekut, et koju jõudes mindi tuppa ja istuti pimedasse maha. Niivõrd harjumuspäraseks sai hämaruses elamine. Kuivõrd tegemist oli eramajaga, siis ei tekkinud vähemalt kütte ja toiduvalmistamisega probleeme. Kamin ja ahi praksusid mõnusasti sooja ja pliidil särises söök. Telefonide akud said laetud tööjuures.

Õnnekombel ei olnud probleemi isegi külmikusse jäänud toiduga, kuigi ilm oli talve kohta soe ja õues sööki hoida ei saanud. Kraam mahutati ilusti Tauno ema külmikusse ja sügavkülmanud asjad viidi sõbra juurde, kel külmakirst.

Et pimedus meelt mustaks ei teeks

Kurvaks tegi aga see, et kuigi pühad olid täies hoos polnud võimalik jõulutulesid süüdata. Siis hakkasidki noored soetama endale patareitoitel kaunistusi ja siiani on nad seda tüüpi tulukestele truuks jäänud. Eks hämarus võib meele mustaks teha ja mis oleks siis parem tujutõstja, kui värvilised tulukesed.

Tiiu ja Tauno jaoks läks vooluta elu ehk päästeametis karastatud inimestena lihtsamaltKui nüüd küsida, et kuidas inimene saaks elektri kadumiseks valmistuda, siis ega otseselt ei saagi, nendib Tauno. Ega ei hakka ju igapäevaselt õhtuti tund aege kuiva trenni mõttes pimedas istuma. Mõned näpunäited mees siiski annab.