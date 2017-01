Venemaal Jaroslavis kuulutati kirikuisade ettepanekul 11. jaanuar iga- "abortideta vaikusepäevaks", meenutamaks piiblist pärit veresauna.

Taoline idee tuli seoses kuningas Herodese päevaga, vahendab BBC. Nimelt soovis kuningas Herodes Suur tlahti saada Jeesust ja andis käsu tappa Petlemmas kõik poisslapsed.

Teema on sotsiaalmeedias tekitanud aga hulga kõneainet. Näiteks küsiti, miks peaks kirik sekkuma ilmaliku elu korraldustesse. Teine aga arvas, et sellest saaks hea kohtuasja, kolmas leidis, et otsusega liigutakse keskaega tagasi.

Venemaal on abort legaalne ning maksustatud riigi poolt.