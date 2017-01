Brad Pitt on pärast Angelina Jolie’st lahkuminekut tublisti alla võtnud ja näeb lausa särav välja.

“Ta keskendub jälle iseendale, jälgib, mida sööb, ja laseb kokal endale tervislikke toite teha,” räägib Us Weekly allikas, kelle väitel Brad on hakanud ka trenni tegema, jalutama ja matkama.

Varem käisid jutud, et kuue lapsega abielupaari ajas lahku just nimelt Pitti uimastilembus ja ägedus. “Tal on olnud palju aega enesele keskendumiseks. Ta teeb ka palju jõutrenni. Ta on pühendunud puhtale elule ja õigele toidule.”

Brad demonstreeris oma säravat välimust hiljutisel Kuldgloobuste galal üht filmikatkendit sisse juhatades. Hollywoodi semud, sealhulgas Matt Damon, avaldasid talle toetust palavikulise aplausiga, mis ei tahtnud ega tahtnud lõppeda. Angelina seevastu poetas hiljuti kommentaari, et ta ei tunne üldsuse poolehoidu.