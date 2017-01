Rasvunud naine muretseb, et ta kallim jätab ta ühel päeval maha, sest ei taha enam koguka naise eest hoolitseda. 304 kilo kaaluv naine lamab voodis ja tema abikaasa masseerib ja kreemitab naise jalgu. Nagu ka The Suni videos näha, siis ei mõju see kuidagi romantiliselt ega tekita tunnet, et tegu on täisväärtusliku suhtega. Nii leiab ka TLC telekanalis eetrisse tuleva saate peategelane ise. Naine kardab, et mees jätab ta kunagi seksi tõttu maha.

Naine räägib, et mees on tema eest juba väga pikalt hoolitsenud, kuid kaua ta jaksab. Romantikat ja kirge segab nautimast naise kogukas keha, kuid mees on siiani truult abikaasa kõrvale jäänud.

Naine ei mõista, et miks mees seda teeb, sest kogukas naine ise tunneb oma keha vaadates ainult vastikust. Ta tunnistab kurbusega, et nad ei saa kogeda suhtes intiimsust, kuigi tahaksid. "Üks mu suurimadi hirme on, et ta ärkab ühel päeval ja taipab, et ta ei taha mu eest enam hoolitseda. Ma olen ju nagu patsient..."