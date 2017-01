Kuidas leida endale sobivad meigitooted ja mil moel saavutada nende abil ilus ja püsiv tulemus?

Vastused nendele küsimustele saad alates veebruarikuust toimuvatel Make Up Store'i tooteid tutvustavatel tasuta ilukoolitustel. 60 minuti jooksul näitab meigikunstnik teemakohaseid meigitooteid- ja tarvikuid, selgitab nende kasutamist ning aitab leida personaalselt sobivad tooted ja toonid. Koolituse lõpus on hea võimalus tutvustatud tooteid tavapärasest 20% soodsama hinnaga kaasa osta.

Kuna osalejate arv on piiratud, siis palume oma tulekust ette teatada hiljemalt päev enne koolituse toimumist, saates oma ees- ja perekonnanime ning kontaktnumbri sobiva kaupluse e-mailile.

Kutsu sõbrannad kaasa ja veetke koos üks ilus tund!

Rohkem infot tulevaste ilukoolituste kohta leiad Make Up Store Estonia ning Make Up Store Taskus Facebooki lehtedelt.

ÕPI UUS AMET! Kui soovid kogu hingest saada meigikunstnikuks või süvenenult tegeleda selle kauni, loomingulise alaga, oled valmis tõsisteks õpinguteks ja harjutamiseks, siis IMC profimeigikool sobib just sinule. Need on tööalased kursused, mis annavad professionaalse meigikunstniku oskused, hariduse ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi. Vaata lisa!