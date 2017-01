AS Tallink Grupp teatel kahjustas torm neljapäeva varahommikul kella 3.40 paiku Stockholmist Riiga teel olnud kruiisilaeva Romantika vööris asuvat radariantenni. Radariantenn purustas omakorda ühe vööriilluminaatoritest.

Kahjustused on kontrolli all, ohtu reisijatele ja laevale ei ole ning laev jätkab reisi Riia poole. Laeva kuuenda teki purunenud vööriilluminaator avaneb Tango baari tagaruumi, mis oli suuremaid veekahjustusi saanud ala. Veidi vett imbus kuuendalt tekilt ka viiendal tekil asuvatesse reisijatekajutitesse. Puudutatud reisijatele anti uued kajutid.

Katkise illuminaatori kaudu laeva pääsenud vee hulk ei kujutanud endast mingil hetkel ohtu reisijatele ega laevale. Olukord on kontrolli all, intsidendist puudutatud ala on meeskonna range järelvalve all ning testitakse turvalisi vahendeid illuminaatori sulgemiseks.