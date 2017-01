Lõppenud aastale pani nukra pitseri pealinna kultuslokaali Shooters tõdemus, et uksed tuleb kinni panna, sest noored ei joo enam nii palju. Kuigi tasapisi tikuvad muutuma ka siinsed harjumused, on Taaralinna kõrtsidele mulda peale loopida veel varavõitu.

Omalaadsel moel baari ja ööklubi kontseptsioonid ühendanud Shootersi vaim hõõgub Vallikraavi tänaval edasi ja kustumise märke ei näita. Täpset hinnangut anda on juhataja Märt Mägi väitel keeruline, kuid Tallinna ja Tartu tarbimiskäitumine tundub olevat erineva mustriga. "Kui Tallinnas on trendikaks muutumas erinevad tubased söögikohad, kus hiljem võimalik kokteili mugavalt manustada, siis ülikoolilinnas on eestvedavaks jõuks endiselt noorem kontingent, kelle jaoks hind ja sotsiaalne aspekt on tähtsad," pakkus ta.

Tihe konkurents

Meie Shootersi käive on aasta-aastalt kosunud, kuid põhjus võib Mägi arvates suuresti olla ka hiljuti tehtud investeeringus, mille käigus laiendati kliendile suunatud ruume. "Summa summaarum on noorte alkoholitarbimine tõenäoliselt püsinud samal tasemel, kuivõrd Shootersi turupositsioon võrreldes teiste öölokaalidega on paranenud," resümeeris ta.

