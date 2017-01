Valdo ja Liina Randpere: meid on peetud nii abikaasadeks kui ka isaks-tütreks.

Liina Randpere (Stanislav Moškov)

Valdo Randpere (Tiina Kõrtsini)

"Kui Liina Randpere möödunud aastal emaks sai, sain ma nii palju õnnesoove, et pidin lausa Facebooki postituse kirjutama, et väga tore, et te kõik mulle õnne soovite, aga ma ei ole Liina lapse isa," muigab poliitik Valdo Randpere, kirjeldades, millist segadust on kaasa toonud teise tuntud inimesega sama perekonnanimi. Liina Randperega nad aga suguluses pole.

Saatejuht Liina Randpere ja poliitik Valdo Randpere räägivad, et neid on peetud nii abikaasadeks kui ka isaks-tütreks.

"See, kuidas me Valdoga üldse tuttavaks saime, on ka üks vahva seik. Ma sain Uuno raadiosse kirja, mille ümbriku peal oli kirjas Liina Randpere. Tegin kirja lahti ja see algas sõnadega "Lugupeetud Valdo Randpere!"" meenutab Liina.