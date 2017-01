Uute parvlaevade Leiger ja Tõll sisemus erineb vaid niipalju, et reisija tunneb mööbli värvi ja tegumoe järgi ära, kummas parasjagu viibib, aga ilu on teadagi vaataja silmades.

Kui Leigri peal juba käinud ajakirjanik Tõllu pardale suundub, on kõik juba kodune, autotekk on sama värvi sinine ning uksed ikka samades kohtades.

Samasugused on trepid ja käsipuud, kuid salongi astudes on pilt veidi teine. Kuigi laevad on täpselt samade mõõtudega, siis Türgis ehitatud ja Hiiumaa liinile mõeldud Leigri salongis on rohkem vaheseinu ja nurgataguseid soppe, mis liigendavad laeva suurimat ruumi. Saarlastele Poolas tehtud Tõllu salong on avaram ja lihtsam.

Kui Leigri sisse on Türgi käsitöömeistrid pannud palju töötunde ja hulga naturaalpuitu, siis poolakad on leppinud lihtsamaga. Esimene vahe, mis silma torkab, on Leigri salongi barjäärid. Madalad puitseinad on viimistletud ehtsast puidust ja nende ümarad pealisosad on mugavad ka toetamiseks.