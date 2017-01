Riigikogu kultuurikomisjon on esitanud eelnõu, millega soovib nimetada rahvusooper Estoniat juhtivasse nõukogusse Urve Tiiduse ja

Martin Repinski. Kui Tiidus on varem olnud kultuurivaldkonnaga seotud, siis kitsepidajast riigikogulasel Repinskil see kogemus puudub.

Urve Tiidus ja Martin Repinski vahetaksid rahvusooperi nõukogus välja Laine Randjärve ja Mart Helme. Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must selgitab, et riigikogu esindajate väljavahetamine on seotud üleüldiste muudatustega poliitmaastikul.

"Sellest lähtudes tegid fraktsioonid oma ettepanekud, kuidas koormus ümber jagada," ütleb Must. Ta lisab, et esimesena tuli teade tagasiastumisest Laine Randjärvelt, kes edastas ühtlasi Reformierakonna fraktsiooni sõnumi, et tema asemel võiks nõukokku kuuluda Urve Tiidus, kelle koormus on mõnevõrra langenud.