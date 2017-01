Päästeamet võttis eile eelmise aasta arvudes kokku, rekordmadalaks jäi tulekahjude ja -surmade arv.

Päästeamet korraldas aastakonverentsi Kopli liinide all, et tuua esile Kopli liinide sulgemine, mis on päästjatele aastaid palju tööd toonud. Sulgemine ilmestab ka eelmise aasta eluhoonete tulekahjude arvu, mis on 12 viimase aasta väikseim – 786.

Sama kehtib tulekahjus hukkunute kohta, mida juhtus 38 korral. Võttes eelmist aastat kokku, rõhutaski päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kaht numbrit: 38, mis puudutas tulesurmasid ja 45, mis oli uppujate arv.

Mullu hukkus tulekahjus enim inimesi suitsetamisel (14), aga ka lapsi (3) vanuses 3–11. Tulekahjus hukkunutest oli 77% joobes, uppunute puhul 44%.