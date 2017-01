Sugude võrdsust taotlev blogi. Feministeerium korraldas teist korda aasta šovinisti valimised, kus ülekaalukalt haaras esikoha poliitik Martin Helme. Teiseks jäi zooloog ja loomaökoloog Raivo Mänd, kolmandaks tuli Apollo raamatupood.

Aasta šovinisti valisid blogilugejad hääletuse teel. Martin Helme hääl kõlas valimistulemust kommenteerides rõõmsalt: "Niivõrd-kuivõrd kui need hullud tiitlid üldse kellelegi korda lähevad, siis kindlasti valmistab mulle head meelt, et ma olen nende nimekirjas kõige tipus – kõige suurem šovinistlik siga. Siis ma järelikult teen midagi õigesti."

Helme kinnitab, et tal pole plaanis midagi ette võtta, et talle tiitlit ka järgnevatel aastatel ei antaks. "See on väga auväärne tiitel!" ütleb ta kindlameelselt.

Martin Helme põhjustas möödunud kevadel suurt furoori, kui ütles teda intervjueerinud naisajakirjanikule, et viimane on ühiskondlikult kahjulik element, sest on 27aastane, vallaline ja lastetu.