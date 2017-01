Kohtuotsusest aasta möödas: mehed pole pääsenud Indiast koju oma pere juurde juba üle kolme aasta.

"Panna sõnadesse, mida tunneb ema, kui ta poeg on võõrriigis süütult kinni hoitud ja vanglabetoonile pandud, seda ma ei suuda," tõdeb aasta eest Indias viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsja ema.

2016. aasta 11. jaanuaril seisid Indias Tuticorini kohtu ees 35 laevakaitsjat firmast Seaman Guard Ohio, nende seas 14 Eesti kodanikku. Mehi süüdistati relvadega riiki sisenemises. Et kohus mõistab neile karistuseks viis aastat vangistust, ei uskunud enne otsuse kuulutamist mitte ükski laevakaitsja.

Ei uskunud ka nende advokaat, kes oli vahetult enne istungit mehi rahustanud, et halvim, mis saab juhtuda, on pooleaastane karistus, ja see on tegelikult juba ära kantud.