Arst voodis lebavale haigele: "Mul on teile üks halb ja üks hea uudis, kumba soovite esimesena kuulda?" – "Halba."

"Viisime teid eksikombel valesse operatsioonisaali ning pimesoole asemel amputeeriti teil hoopis üks jalg."

"Oo õudust, ja milline on siis veel see hea uudis?"

"Üks patsient kõrvalpalatist on nõus üht teie sussi ära ostma."