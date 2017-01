Saksamaa ja Hollandi piiri lähistel 50 000 elanikuga Kleve linnas lahkus 23aastane naine pühapäeva varahommikul kell 5.30 diskolt, et minna koju, mis asub pisut linnast väljas. Naine suundus esmalt raudteejaama, et võtta sealt takso. Paraku ta taksot ei saanud ja otsustas minna koju jalgsi.

See oli õige otsus, sest jälitajal olid kurjad plaanid. Linnaserval jooksis mees naise juurde ja lõi teda käega näkku.

Seejärel vedas tumedat verd ründaja oma ohvri teelt kõrvale, surus ta vastu maad pikali ja hüppas peale. Just sel hetkel jõudis kohale isa, kes kartmatult sekkus. Isa jõud käis kurjategijast üle ja ta suutis teda kuni politseinike tulekuni kinni hoida.

Tütar toimetati haiglasse ambulatoorsele ravile.

Vägistamiskatse tegi 23aastane süürlane, kes oli saabunud Saksamaale põgenikuna 2015. aasta novembris.

Vereproov kinnitas, et ta oli alkoholijoobes. Süürlasele esitati süüdistus vägistamiskatses ja ta ootab nüüd oma saatust eeluurimisvanglas.

Kleve juhtum leidis sotsiaalmeedias ulatuslikku vastukaja ja sundis meenutama 19aastast tudengineiut Mariat, kes sattus Freiburgis oktoobris peolt öösel üksi ühiselamusse minnes samuti asüülitaotleja teele.

Kuna Maria abistas vabal ajal põgenikke, siis suhtus ta nendesse hästi ega osanud öiselt kohtumiselt midagi karta.

Ühiselamusse Maria ei jõudnudki. Tema surnukeha leiti hommikul Dreisami jõest umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ühiselamust. Lahkamisel selgus, et Maria oli vägistatud. Tema surma põhjuseks oli uppumine. Surnukehalt leiti ka mõrvari DNA.

Politseinikud tabasid seksuaalmõrvari poolteist kuud hiljem. Selleks osutus 17aastane afgaani nooruk Hussein Khavari. Dokumendi järgi 12. novembril 1999 sündinud mõrvar oli saabunud 2015. aasta novembris illegaalselt Saksamaale.

Noormees elas Saksa riigi kulul Freiburgis Littenweileri linnaosas hooldusperekonnas. Uurimisel on selgunud, et tõenäoliselt on Maria tapja tegelikult vanem, kui dokument näitab.

Nii ründas ta juba 2013. aastal Kreekas noort naist ning mõisteti selle eest kohtus 10 aastaks vangi. 2015. aasta oktoobris vabastati Hussein Khavari vanglast ennetähtaegselt ja Kreeka võimud lubasid tal riigist lahkuda.

Turvatunne on kadunud

Saksamaal elav Süüria päritolu islamiuurija, professor Bassam Tibi rääkis ajalehele Bild, et põgenikke tabab tihti kultuurišokk. "Saksa naised magavad meestega, ilma et oleks nendega abielus.

Islamiriikidest tulnud mehed peavad neid prostituutideks ja ühtlasi jahisaagiks, keda tohib vägistada," selgitas ta. Tibi avaldas ühtlasi veendumust, et see probleem on lahendamatu ja kindlasti tuleb uusi sarnaseid vägistamisjuhtumeid. Värske kallaletung Kleves tunnistab, et Tibil on kahjuks õigus.