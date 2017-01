Praeguseks on selge, et sel aastal uut referendumit ei tule. Nii ütles Šotimaa esiminister Nicola Sturgeon esmaspäeval. Sturgeoni jutt on samas hoopis selgem kui riigi peaministri Theresa May oma.

Pühapäeval tegi Sky News Mayga teleintervjuu, mida on küll palju tsiteeritud ja tõlgendatud, ent mis ei lisanud suurt midagi varemteatule. Intervjueerija uuris May arvamust ühisturu kohta ja May vastas, et inimesed tihtipeale räägivad Euroopa Liidust lahkumisest nii, nagu saaks lahkumisel ikka veel mõnest asjast kinni hoida.

"Me lahkume. Me tuleme ära. Me lakkame olemast Euroopa Liidu liige." Ja seda ütlust on tõlgendatud kui lahkumist nii ühisturust kui ka tolliliidust, ehkki seda May otseselt ei öelnud.

Sellist lahkumist kirjeldatakse siinses meedias kui karmi Brexitit (Hard Brexit) ja sellise lahkumise võimalus ongi pannud Sturgeoni ütlema, et Šotimaal tuleb sel puhul kindlasti uus iseseisvusreferendum.

Sturgeoni parteiga opositsioonis olevad Šoti konservatiivid ja leiboristid vaidlevad riigi lagundamisele vastu ja leiboristid tahaksid Inglismaaga sõlmida lausa uue liidulepingu (vana pärineb aastast 1707).

Vastuhääli on teisigi, sest Šotimaa majandusseis pole kiita ja selge pole ka see, kas iseseisval Šotimaal jääks kehtima Inglise naelsterling. Ka on võimalik, et London lihtsalt ei luba teise iseseisvusreferendumi korraldamist.

Järgneva kahe nädala jooksul oodatakse Theresa Maylt Brexiti teemal uusi selgitusi. Ei ole aga alust arvata, et need tooksid olulist selgust. Märtsi lõpul on May lubanud käivitada lahkumiseks vajaliku klausli (nr 50) ning ilmselt seni segadus lihtsalt jätkub.

Üleeile teatas arenev USA internetifirma (Snap Inc, rahva seas tuntud kui Snapchat), et toob oma peakorteri Londonisse ja hakkab siin makse maksma, ent samal päeval hoiatas Londoni börsi juht Xavier Rolet, et lahkumise tõttu kaovad Londonis tuhanded finantssektori töökohad.