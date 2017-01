Naine läheb arsti juurde ja

kurdab, et tal on juba seitse last, kaheksas tulemas. Mida teha?

"Jooge limonaadi," soovitab doktor.

"Kas enne või pärast vahekorda?"

"Selle asemel!"



Meheisa ütleb pulmalauas toosti: "Kallid külalised! Joome naiste terviseks, kes ei suuda elada ilma meesteta, nagu kala ei suuda elada veeta!"

"Vabandage, väga," hüüab üks lauas istuv daam, "ma elan juba 20 aastat ilma meheta ja tunnen ennast suurepäraselt."

"Kallis proua, mina pidasin silmas värsket kala!"