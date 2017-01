Oma esimesel pressikonverentsil ütles 20. jaanuaril USA presidendi ametisse astuv Donald Trump täna muu hulgas, et välistab "taaskäivituse" Venemaaga ning loobub oma ettevõtete juhtimisest.

Kui tulevaselt presidendilt küsiti Venemaa väidetava sekkumise kohta USA presidendivalimistesse, siis vastas Trump, et „ta ei hakka seda tegema" lisades, et "Venemaal on meie riigi vastu selleks liiga palju austust“.

Samas välistas ta "taaskäivituse" ehk nn reset-nupu poliitika Venemaaga, vahendas ERRi uudisteportaal.

Adovkaat Sheri Dillon teatas, et Trump on loobunud oma ettevõtete juhtimisest, millega Trump tahab teha kõigile selgeks, et ei kavatse kasutada presidendiametit oma isiklikuks kasuks. Trumpi kinnitusel võtavad ettevõtete juhtimise üle tema pojad, arutamata temaga äriga seotud küsimusi.

Dillon lisas, et Trump Foundation ei sõlmi Trumpi presidendiameti ajal välislepinguid, USA lepingud on lubatud vaid range kontrolli alusel ning Trumpi hotellide välismaised kasumid annetatakse USA rahandusministeeriumile.