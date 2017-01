Pubis Scotland Yard toimus täna traditsiooniline muusikute nääripidu, kus tähistati Andres Oja raamatu "Tsepeliini triumf. Eesti rock 1970. aastatel" ilmumist.

Raamatu autor, muusik (löökriistamängijana tuntud Vitamiinist ja Kolumbus Krisist) ja raadiohääl Andres Oja ütleb, et 1970ndad oli Eesti muusikas väga huvitav, suisa põnev aeg. See oli kümnend, mil sündisid hard rock, heavymetal, progressive rock, jazz rock, punk rock. Instrumentalistid mängisid pikki soolosid, stuudios salvestatud lood ei olnud enam kolmeminutilised, vaid tihtipeale isegi üle kümne minuti pikad.

Olulisim, mida peab nimetama nimega Eesti rahvusliku rock-muusika sünd, sai alguse seitsmekümnendail. Kuid need noored muusikud ei mõelnud, et nad teevad ajalugu, ja see raamat polegi mingi (muusika)ajaloo õpik, vaid ere elu muidu stagnatsioonitempliga märgistatud 1970ndatest.