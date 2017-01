Tule naudi mõnusate saunade kuumust ja veemõnude värskust Estonia Spa Termides, kus kohalikud saunateadmised on ühendatud idamaistega, õhtusöök on maitsev ning majutuda saab soodsalt economy toas. Erinevad saunad, erinevad kombed, aga üks on ühine – turgutatud saab nii keha kui vaim. Hind kahele al. 54 eur.



Spaapaketis kahele sisaldub:

- Kahekohaline economy tuba 1 öö

- Buffet hommikusöök kahele

- Buffet õhtusöök kahele

- Estonia Spa TERMIDE sauna- ja basseinikeskuse külastus kahele

- Soovi korral ööklubi Sugar Club piletid kahele

- Lisasoodustused paketi ostjale

Tutvu paketiga SIIN!