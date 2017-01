Tänapäeva modernses maailmas ei ole televiisor enam ainus meelelahutusvariant. Paljud inimesed vaatavad aina rohkem YouTube’i videosid ning jälgivad videokeskkonnas erinevaid persoone ja kanaleid. YouTube’is on enim jälgijaid Rootsi päritolu noormehel, Felix Kjellbergil ehk "PewDiePie’l", kelle videosid tellib üle 52 miljoni inimese. Felix Kjellberg ehk PewDiePie on välja andnud ka enda raamatu. (Reuters / Scanpix) Paljud inimesed järgivad ka vloge ehk videoblogisid tegevaid inimesi. Väga populaarsed on erinevad internetipersoonid, nagu näiteks Suurbritanniast pärit ilublogija Zoella ehk Zoe Sugg (kellel on 11 miljonit jälgijat) või ameeriklanna JennaMarbles ehk Jenna Mourey (kellel on 16 miljonit jälgijat).

Kuid YouTube'ist leiab endale vaatamist igaüks, kuna videoid tehakse kõigil teemadel - alates õpetusvideotest, kuidas kappi ehitada, kuni nalja- ja loomavideoteni.

Ka Eestil on oma YouTuberite-kommuun ning paljude Eesti noorte lemmikuteks on YouTuberid Nele Kirsipuu, Maria Rannaväli, Victoria Villig, "Youtüübid" ehk Gregor Lillemets, Karlos Kolk, Martti Hallik ja Rauno Raiesmaa. Need noored on oma YouTube kanalites saanud enam kui 8 miljonit vaatamist. Eesti noored YouTube'rid (kuvatõmmis/YouTube)