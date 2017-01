Kui väsimus kipub võimust võtma ja sära silmadest kaduma, siis on just õige aeg lubada endale ja kallimale üks lõõgastav spaapuhkus! Tule ja naudi kaunist loodust, mereõhku ja puhkuserõõme! Sind ja Su kaaslast ootavad ees hubane ja avar Pirita Beach apartments and SPA, massaažid, spaaprotseduurid, soome sauna kasutus ning välibassein ja mullivann... Hind kahele 58 eur.

Romantikapaketis kahele sisaldub:

- Pargivaatega korter 1 öö

- Lokaalne massaaž mõlemale inimesele (10 min)

- Spaaprotseduurid merevetikatega ja keha koorimine mõlemale (40 min)

- Soome sauna kasutus (1 h)

- Piiramatu välibasseini ja -mullivanni kasutus

- Hommikukohv mõlemale

- Tasuta parkimine

Tutvu paketiga SIIN!