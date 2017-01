Kaheksa ettevõtja 800 000 euro suurune annetus neile neljale erakonnale – 224 000 IRLile, Keskerakonnale ja sotsiaaldemokraatidele, 128 000 eurot Reformierakonnale –, kes kolmelapseliste perede lapsetoetuse 500 euro peale tõstsid, juhib küll tähelepanu olulisele sündimusprobleemile, ent ei pruugi olla osa selle lahendusest.

Ettevõtjad ei salga, et parteide premeerimismõttest räägiti eelmiste riigikogu valimiste eel, kuid poliitikud tõrjuvad nende kohtumiste tähtsust, väites, et lastetoetusi tõsta oli plaanis juba varemgi. Kui mõne erakonna tähenduslik meelemuutus lastetoetuste suuruse osas kõrvale jäta ja oletada, et see oligi nii, on siiski oluline mõista eetiliselt õrna piiri, millel ettevõtjad ja parteid sammuvad. Parteid jagavad laiali avalikku – meie kõigi – raha, kuid saavad nüüd vastu privaatset – neile mõeldut. Tõsi, lapsetoetuste tõstmine on tore. Tõenäoliselt oli see maailma- või perepoliitikavaateline annetus ja keegi ettevõtjatest ei saa sellest ebasobivat kasu. Kuid kasu saavad parteid, kes jagasid laiali raha, mis ei kuulu neile, vaid kuulub meile kõigile ehk kuskil jääb selles summas midagi tegemata või keegi toetamata, kuid me ei tea kus. Ja siin peitubki probleem, sest mida öelda nüüd ettevõtjale, kes lubaks parteidele miljonit, kui esimese lapse toetus tõstetaks samale tasemele? Tõstame?!

Tegelikult ei tea me kuigi täpselt, kui palju lisatoetus kolme- ja enamalapselistele peredele sündide arvu suurendab, millal see mõju algab ja kui kaua see kestab. Kogemus vanemahüvitisega näitas, et poliitikameetmetel võib küll olla oluline mõju sündimusele, kuid üks meede üksi vaevalt suudab väärata pikaajalist langustrendi.

Et võrreldes viie aasta taguse ajaga on ühtviisi langenud ka esimese ja teise lapse sündide arv, on õigustatud küsimus, kas needki pered ei vajaks lisamotivatsiooni ja rahalist tuge, sest kui ei sünni esimest ega teist last, ei saa tulla ka kolmandat. Kuidas saaks riik aga toeks olla neile ligi 20 000 perele, kes ilma viljatusravita ei saagi (enam) lapsi, kuigi tahaksid?

Ehk võiks ettevõtjad tulevikus ja parteid nüüd saadud raha suunata kas sellesse temaatikasse või mõnda fondi, mis toetab lapsi või aitaks Eesti iibeprobleemi lahendada, selmet erakonnad saaks need summad valimisvõitluses õhku paisata.