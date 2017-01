Kui otsisin maamajale uut akent, siis palusin hinnapakkumist kuuest ettevõttest. Pooled firmad ei vaevunud e-kirjale vastama. Saatsin tööasjus e-kirja tosinale taksofirmale. Sisuliselt pakkusin neile tasuta reklaami võimalust, mida kasutas kolm ettevõtet. Õhksoojuspumbaga läks paremini, hinnapakkumist ei viitsinud koostada vaid üks firma. Eks see ole veidi kallim vidin kah.

Firmadele saadetud e-kirjade puhul tundub sageli, et Eesti ettevõtetel läheb liiga hästi, sest väga sageli ei viitsi nad väiksemat ärialast sammukest võimaldavatele pöördumistele reageerida. Või siis laekub vastus näiteks paari nädala pärast kui on juba ammu hilja. "Täname pöördumise eest, aga ei soovi/ei tegele/ei ole huvitatud" on ilmselt paljudele liigne vaev.

Just aadressid info@meiefirma.ee ning meiefirma@meiefirma.ee tunduvad sellised mugavalt anonüümsed, millele saadetud kirjadele vastamise eest ei näi keegi vastutavat. Ju siis läheb ärialaselt niigi hästi. Või ei viitsita näha näpuotsa jagu vaeva selle nimel, et natukenegi paremini läheks.

Vahetamist tahtvatest akendest mul puudust ei tule. Esimest akent otsides otsustasin, et kui tuleb hea pakkumine, siis teen sama firmaga koostööd edaspidigi. Kolm ettevõtet välistasid selle võimaluse varakult.