Ent Iisrael on Ameerika välispoliitikas teema, milles määravaks on see, mida ütleb Tel Avivis parasjagu võimul olev valitsus. Märtsist 2009 on selleks Netanyahu parempoolne valitsus, mille ajal – tulenevalt Obama katsest tuua pööre Lähis-Ida konflikti – leppisid Venemaa ja Iisraeli toonased presidendid Dmitri Medvedev ja Shimon Peres kiirelt 2009. augustis Sotšis kokku strateegilises koostöös. Selle sisu avades pidas Medvedev vajalikuks tõdeda, et Netanyahu eelistab vaikida Iraani suhtes kokkulepitu osas.

Eelmise aasta lõpus tabas USA ametistlahkuvat presidenti Barack Obamat enneolematu kriitikalaine, mida dirigeeris Iisraeli valitsusjuht Benjamin Netanyahu. Sellega tehti maatasa Obama kaheksa-aastane võimuaeg, sest kaasalööjaid maailma esiriigi poliitika mahategemises jagus. Alates Kremlist, kes on küll nurka surutud, aga saab praegu kiidelda sõjalise võiduga Aleppos, ja lõpetades peatselt Valgesse Majja koliva Donald Trumpiga, kelle kogu valimiskampaania oli üles ehitatud sellele, et demokraadid, Obama ja Clinton, tegid kõike valesti.

Järgneda võivat selgitas 28. detsembril USA riigisekretär John Kerry – läbirääkimistega saab rahulikult edasi minna sealt, kust nad 2014. aastal pooleli jäid. Pealegi osales ju Netanyahu valitsus läbirääkimistel ja katkemist selgitab hästi see, mis sel murdelisel aastal Lähis- ja Kesk-Idas veel juhtus. Kerry tuletaski meelde, et Iisraelis on aetud ka teistsugust Palestiina poliitikat. Netanyahu aga siunas veel 10 päeva Obamat, nagu jõudis, tuginedes mõistagi Trumpi esialgse meeskonna lubadustele: tühistada Iraani tuumaleping, lüüa „kord majja“ ÜROs ja suurendada Iisraeli tingimusteta toetamist. 8. jaanuaril see propagandavaht ootamatult haihtus. Pärast seda, kui palestiinlane rammis veoautoga Iisraeli sõdureid, tappes neist neli ja haavates kuutteistkümmet. See mõjus kui meeldetuletus, et Iisrael on kalifaadiga samasuguses sõjas nagu USA ja Euroopa riigid.

Kui sellele üldseisule lisada palestiinlaste uus vastuhakk, mis sedapuhku käib kolmandat aastat ja külmrelvade kasutamisega, siis ühtäkki osutus ohtude punane joon Iisraelile ületatuks ja reaalseks muutus veel mullu kavandatud Lähis-Ida rahukonverentsi toimumine. Üritus pakub lohutust – „Näete, meie teeme ka midagi“ – kõigile Venemaa-Türgi-Iraani toimetamiste varju jäänud Euroopa ministritele. Washington ja Pariis on aga mõistagi võidumehed. Kuna konverents peetakse eeloleval pühapäeval nii-öelda ülepeakaela ja enne Donald Trumpi ametisseastumist, siis erilisi tulemusi loota ei maksa. Seda enam, et Iisrael on algusest peale töötanud selle toimumise vastu, näiteks saates oma esindajaid välisriikide juhtide juurde.

Palestiina riigiga on lepitud

Iisraeli toimetamiste mõistmiseks tasub teada, et vahetult pärast seda, kui Venemaa lennukid maandusid Süürias, saabus 2015. aasta septembris Moskvasse Iisraeli peaminister Netanyahu kõigi riigi sõjaliste ja luurejuhtide saatel. Sealtpeale on kahe riigi liidrid pidanud iganädalasi telefonikõnesid, Iisraeli õhujõud on teinud üksikuid rünnakuid Süürias, Iisraeli-Türgi suhted, mis 2010. aastal olid vaenulikud, muutusid mullu headeks. Mis aga puutub mainitud rahukonverentsi, siis leidis Iisrael selles osas ruttu Trumpi meeskonnaga ühise keele. Ehkki enamik USA mõjukast juudi kogukonnast toetab traditsiooniliselt demokraate, siis sedapuhku anti kaks korda rohkem raha Trumpile! 15. maile määratud konverents kuulutati mõttetuks. Õnneks jätkas Prantsusmaa president Hollande’ ponnistusi, lükkas konverentsi oktoobrisse, siis novembrisse ja sealt juba 15. jaanuarile. Pariis saatis veel eelmisel nädalal oma esindajad võtmepealinnadesse osalejaid värbama, sest vastutegevus oli kõva.