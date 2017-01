Tänapäeval saab maailmarekordi püstitada põhimõtteliselt vist ükskõik milles. Loomulikult on mitmeid rekordeid püstitatud ka kõige seksikamal viisil – kas sina tead, mis on maailmarekord orgasmide saamises või kui vana on maailma vanim prostituut?

1) Maailma kõige pikem masturbeerimissessioon: kestis 8 tundi ja 58 minutit. Rekord kuulub Masanobu Sato’le, kes pidas 2009. aastal San Fransiscos maha korraliku masturbeerimismaratoni!

2) Kõige rohkem orgasme ühes päevas: Zara Richardsoni käes on maailmarekord enim orgasmide saamises, naine sai ühes päevas ligi 500 orgasmi! Kahjuks tuleneb see aga naise erilisest haigusest, mille tõttu on naine kogu aeg seksuaalselt erutatud.