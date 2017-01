Wagnerile meeldis Daniel Francois Auberi ooper "Fra Diavolo" ja ta kiitis prantslase muusikat. Autor raputas pead:

"30 aastat tagasi olin ma ka ise sellest muusikast vaimustuses ja uskusin, et olen suur helilooja, aga nüüd arvan teisiti."

"Kas te siis preagu ei loogi enam muusikat?"

"Oh ei, kahjuks on juba hilja loobuda."

"Miks nii?"

"Nüüd olen liialt kuulus, et järele jätta!"